Masteigenaar haalt per ongeluk lokale omroep uit de lucht

De lokale omroep Radio Stad Montfoort is momenteel niet te beluisteren in de ether. De eigenaar van de zendmast waar de omroep gebruik van maakt heeft per ongeluk de antenne verwijderd van de omroep. Hierdoor is de lokale omroep voor de gemeenten Montfoort en Linschoten tijdelijk niet via de ether en de kabel te beluisteren.

“Onfortuinlijke fout”

Volgens de omroep is er sprake van een “onfortuinlijke fout” van de eigenaar van de zendmast waarop de antenne van de lokale omroep was gemonteerd. De zendmast is eigendom van een telecomprovider. De omroep constateerde vandaag dat zowel de antenne, de bevestigingen en de bekabeling uit de mast is verwijderd.

Beschadigd

Bij het verwijderen van de antenne en bekabeling is deze beschadigd geraakt. “Dat betekend dat we deze niet meer kunnen gebruiken en dat het iets langer duurt voordat we weer in de ether te beluisteren zijn. Een nieuwe antenne en bekabeling wordt binnenkort geleverd en wordt vergoed door de telecomprovider die overigens goed en samen met ons werkt aan een oplossing. We hopen dat snel daarna, maandag 16- of dinsdag 17 maart, de zender weer aan kan.”, aldus de omroep.

De omroep is nog wel te beluisteren via Internet.