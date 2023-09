Sinds vandaag is er een nieuwe radiozender te beluisteren via de digitale ether (DAB+): Qmusic 90s & 00s.

Qmusic

De radiozender van DPG Media met non-stop muziek uit de jaren 90 en 00’s is te beluisteren via DAB+ op kanaal 9C en via Internet. Voorheen was op dit kanaal JOE 70’s & 80’s te horen. Deze radiozender is onder de naam JOE nu landelijk te beluisteren via FM en verhuist daarmee naar kanaal 11C in de digitale ether.

Nostalgie

Er komen niet alleen zenders bij op DAB+: eerder deze week heeft Nostalgie haar uitzendingen via DAB+ gestaakt. De radiozender is nog wel te beluisteren via Internet.