De lokale omroepen in de regio Noord-Holland Noord gaan meer met elkaar samenwerken. Dat is donderdag overeengekomen door de drie managers van de omroepen Streekstad Centraal, Noordkop Centraal en Regio Noordkop. De samenwerking gaat per direct in.

Versterken

Met de samenwerking versterken de omroepen elkaar op het gebied van kennis, kunde en techniek, aldus de omroepen in een persbericht. Ook wordt het op deze manier eenvoudiger om gezamenlijk verslag te doen van grote evenementen, zodra die weer kunnen worden gehouden. Tevens kunnen de omroepen elkaar ondersteunen bij ziekte en vakantie van medewerkers.

Samenwerking

Als verhalen de eigen regio overstijgen, kan deze content door elk van de omroepen worden overgenomen voor publicatie op het eigen platform (radio, tv, online). Ook is het de bedoeling dat de drie omroepen in het vervolg samen optrekken richting andere partijen, waaronder de regionale omroep NH en de NOS. Met de samenwerking ontstaat een van de grotere streekomroepen van Nederland.

Streekstad Centraal is de streekomroep voor de regio Alkmaar en Dijk en Waard, Noordkop Centraal is vooral actief in Schagen en omgeving en Regio Noordkop is de omroep voor Den Helder en Hollands Kroon.

