Het NOS Journaal Regio, met nieuws van de regionale omroepen dat landelijk relevant is, krijgt er 2 minuten zendtijd bij. De lengte wordt 9 minuten. Daarmee ontstaat extra ruimte voor verdieping van het nieuws, zo is besloten door de NPO, in samenspraak met vertegenwoordigers van de NOS en de regionale omroepen.

Samenwerking

Het NOS Journaal Regio wordt sinds begin vorig jaar gemaakt in hechte samenwerking tussen de NOS en de dertien regionale omroepen. Het NOS Journaal Regio opent op NPO 2 een twee uur durend blok van programma’s met een regionaal karakter: NPO Regio.

Meer diepte

Met de twee extra minuten wordt het mogelijk om bij grote nieuwsverhalen meer de diepte in te kunnen. “Niet alleen sec de feiten, maar ook de impact”, zegt Matthijs Nieuwenhuis, chef van Bureau Regio, de op de NOS Nieuwsvloer gevestigde regionale redactie.

Meer kijkers

Het NOS Journaal Regio bestaat in januari op de kop af één jaar. In die periode is het gemiddelde aantal kijkers in dit tijdslot gestegen van 147.000 naar 223.000 kijkers. Het programma trekt kijkers uit het hele land. Het marktaandeel ging van 4,3 naar 7,0 procent. In Gelderland en Overijssel is het marktaandeel gestegen naar 8,5 procent.