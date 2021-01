NOS Journaal Regio vandaag van start op NPO 2

Vanaf vandaag, maandag 4 januari, is elke werkdag om 18.15 uur op NPO 2 het NOS Journaal Regio te zien.

Prominentere plek

Middels NOS Journaal Regio krijgt het regionale nieuws van de publieke regionale omroepen een prominente plek op de landelijke televisie. In de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur is nu al veel aandacht voor het regionieuws. De presentatie is afwisselend in handen van Rob van Dijk (RTV Utrecht) en Nejifi Ramirez (NH Nieuws/NOS).

Landelijk te zien

Dit regionale blok zal landelijk dezelfde inhoud hebben. Er is eerder wel een experiment uitgevoerd waar per regio een ander regionaal venster was te zien. Dit experiment krijgt echter geen definitief vervolg.

Samenwerking

Het NOS Journaal Regio is een samenwerking tussen de NOS en alle dertien regionale omroepen en biedt nieuwsverhalen uit de regio met impact en herkenbaarheid. Dat kan gaan om verdieping van het landelijke en internationale nieuws; het kan ook aanvullend zijn op dat nieuws. Als het maar urgent is en interessant voor het landelijke publiek.

Het NOS Journaal Regio past in de ambitie van het kabinet om meer content van regionale omroepen onder de aandacht te brengen van een landelijk publiek. Tegelijkertijd is het een nieuwe stap in een samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen die al decennia bestaat.

Nog bredere blik

Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff: “Met dit nieuwe initiatief snijdt het mes aan twee kanten: de kijker krijgt een nog bredere blik op wat er in Nederland gebeurt en door de samenwerking met de regionale omroepen verdiept onze journalistieke kwaliteit zich.”

