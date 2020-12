Meest gestreamde programma’s NPO Start beloond met NPO Start Awards

Voor het eerst zijn de meest gestreamde programma’s in 2020 van streamingplatform NPO Start bekroond met een NPO Start Award.

NPO Start Awards

Flikken Maastricht (meest gestreamde dramaserie), Verdoofd (meest gestreamde documentaireserie), Zondag met Lubach (meest gestreamde actualiteitenprogramma), First Dates (meest gestreamde amusementsprogramma) en Brugklas (meest gestreamde jeugdprogramma) vielen in de prijzen. De prijzen zijn uitgereikt in een een virtuele awardshow, gepresenteerd door Noa Johannes. De show is terug te zien via Youtube.

“Record aantal kijkers”

Mezen Dannawi, manager NPO Start: “Ik ben trots en ontzettend blij dat we in 2020 wederom een record aantal kijkers hebben bediend met NPO Start. Miljoenen Nederlanders die met het gemak van streaming naar programma’s van de publieke omroep kijken. Daar doen we het allemaal voor.”

Meer informatie: www.npostart.nl

Video: