De nieuwe app van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) komt niet beschikbaar op de Mediabox XL van Ziggo. De nieuwe app is vanaf 1 december wel beschikbaar op de Mediabox Next en Next Mini.

Nieuwe app

De NPO is bezig om haar app te vernieuwen en heeft hiervoor inmiddels nieuwe versies beschikbaar gesteld in de Google Playstore (Android) en Appstore (Apple iOS). Ook komt de nieuwe app beschikbaar via de digitale ontvangers van Ziggo en KPN. Klanten van Ziggo met een Mediabox XL kunnen de nieuwe app echter niet gaan gebruiken.

Omruilen

Klanten met een Mediabox XL kunnen via de Mijn Ziggo-omgeving hun huidige ontvanger omruilen voor een Next Mini. “Geen zorgen, zowel de looptijd als de prijs van je abonnement blijft hetzelfde. Ook blijft je internetsnelheid en je tv-zenders onveranderd“, aldus Ziggo.

Vanaf 1 december wordt de nieuwe app van de NPO wel beschikbaar gemaakt voor de Mediabox Next en Mext Mini. “Zodra de nieuwe app van de NPO beschikbaar is op je Next of Next Mini, vraagt de app om opnieuw in te loggen“, aldus Ziggo. De NPO app is ook beschikbaar via voorkeuze 152.

Meer informatie over de nieuwe app vind je hier.