De NPO gaat de komende periode haar online platform verbeteren. In eerste instantie wordt de website van het platform aangepast. Daarna volgen de apps voor mobiele devices en smart-tv’s.

“Hard gewerkt”

“De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan een nieuw NPO Start en dat blijven we doen. Wij willen een NPO Start neerzetten dat past bij de behoeftes van nu en de toekomst. Daarvoor hebben we de nodige veranderingen moeten doorvoeren, zowel in de organisatie als de techniek. We lanceren het platform omdat het stabieler en beter is dan het vorige platform, maar we zijn er nog niet. Stap voor stap. We werken de komende tijd keihard aan nieuwe functies. Als alle gebruikers naadloos zijn gemigreerd en tevreden zijn met het nieuwe platform, dan pas ben ik ook tevreden“, aldus Mezen Dannawi, Manager van NPO Start en NPO Plus

Verbeteringen

Volgens een bericht van de NPO wordt de nieuwe omgeving van NPO Start stabieler, gebruiksvriendelijker en persoonlijker. Het gehele ontwerp van het platform wordt in de vernieuwde versie onder handen genomen. “Het nieuwe NPO Start herken je aan een nieuw, toegankelijk ontwerp. De restyling geeft een frisse en moderne look & feel. De diepblauwe kleur met oranje tinten geeft een chique en herkenbaar karakter en is ook nog eens uitvoerig getest“, aldus de omroep.

In de nieuwe versie zijn onder andere de onderdelen ‘Gids’ en ‘Live’ samengevoegd onder het onderdeel ‘Live’. Onder Live zie je welke items op dit moment live worden uitgezonden, hier kan je ook direct afspelen (of starten vanaf het begin van de aflevering). Hier blader je ook door het aanbod van de afgelopen en komende dagen.

Geen radio

In de nieuwe versie van NPO Start verdwijnt de mogelijkheid om te luisteren naar de radiozenders van de NPO. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de app NPO Luister. De mogelijkheid om favorieten toe te voegen is tijdelijk verdwenen en zal later weer worden toegevoegd aan de app. Ook het kindprofiel is tijdelijk niet beschikbaar.

Ondersteuning

Met de introductie van de nieuwe versie van NPO Start verdwijnt de ondersteuning van apps voor diverse televisiemerken. Het gaat om ondersteuning voor de volgende televisiemerken Philips, Panasonic, Loewe, Hisense en Sony. Ook de ondersteuning van HbbTV verdwijnt vanaf december 2023. “Er zijn nog steeds tal van mogelijkheden om van het vernieuwde NPO Start te genieten, zoals via de website en de app op Android of iOS. Met bepaalde aanvullende hardware is het ook mogelijk om via die apps te “casten” naar verouderde Smart-TV’s“, aldus de NPO.

De app blijft beschikbaar op televisies van de merken Samsung, LG en televisies/mediaspelers die werken op Android (TV). Ook de app voor Apple TV blijft beschikbaar.

De beta-versie van de nieuwe website van NPO Start vind je hier