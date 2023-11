De NPO heeft haar nieuwe app van NPO Start uitgerold naar Android, iOS (Apple) en de settopboxen van onder andere KPN en Ziggo. De nieuwe versie van NPO Start was al enige tijd beschikbaar via de website van de on-demand dienst van de NPO.

Uitrol

De NPO geeft aan dat de uitrol van de nieuwe versie van de app van NPO Start op “gestaag vordert”. “Na de website, de Android-app en Android TV, komen nu de releases op Apple en settopboxen eraan. We doen het bewust gefaseerd en gecontroleerd“, aldus de publieke omroep op het sociale medium X.

Verbeteringen

Volgens de NPO wordt de nieuwe omgeving van NPO Start stabieler, gebruiksvriendelijker en persoonlijker. Het gehele ontwerp van het platform wordt in de vernieuwde versie onder handen genomen. In de nieuwe versie zijn onder andere de onderdelen ‘Gids’ en ‘Live’ samengevoegd onder het onderdeel ‘Live’. Onder Live zie je welke items op dit moment live worden uitgezonden, hier kan je ook direct afspelen (of starten vanaf het begin van de aflevering). Hier blader je ook door het aanbod van de afgelopen en komende dagen.

Geen radio

In de nieuwe versie van NPO Start verdwijnt de mogelijkheid om te luisteren naar de radiozenders van de NPO. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de app NPO Luister.

Ondersteuning

Met de introductie van de nieuwe versie van NPO Start verdwijnt de ondersteuning van apps voor diverse televisiemerken. Het gaat om ondersteuning voor de volgende televisiemerken Philips, Panasonic, Loewe, Hisense en Sony. Ook de ondersteuning van HbbTV verdwijnt vanaf december 2023. De app blijft beschikbaar op televisies van de merken Samsung, LG en televisies/mediaspelers die werken op Android (TV). Ook de app voor Apple TV blijft beschikbaar.

