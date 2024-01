Gebruikers van een Apple TV kunnen de komende maanden nog niet alle functionaliteiten binnen de app van de NPO gebruiken.

Nieuwe app

De NPO heeft sinds enige tijd een nieuw platform voor haar app in gebruik genomen. Volgens een de NPO is het nieuwe platform stabieler, gebruiksvriendelijker en persoonlijker. Toch is de uitrol niet helemaal vlekkeloos verlopen.

Apple TV

Bij de uitrol van de NPO-app op Apple TV eind november bleek dat er een groot aantal functionaliteiten niet gebruikt kan worden omdat het hoofdmenu ontbreekt. Zo kan er onder andere niet live worden gekeken naar de televisiezenders van de publieke omroep en ontbreekt de mogelijkheid om in te loggen in de app. De NPO motiveerde de beperkte functionaliteit eind vorig jaar als volgt: De NPO doet de live-gang daarom gefaseerd, om er zeker van te zijn dat de basisfuncties goed werken en het platform te allen tijde ‘in de lucht blijft’. Intussen houden we de reacties van onze gebruikers goed in de gaten. We werken er hard aan om alle feedback mee te nemen en hopen dat iedereen, ondanks de tijdelijke beperkingen, nog volop van onze programma’s kan genieten.

Komende maanden nog geen verbetering

Tegenover de website iCulture laat een woordvoerder van de NPO nu weten dat de uitrol van een verbeterde versie van de app op Apple TV nog een aantal maanden op zich laat wachten: “Uiteindelijk is het streven om vanaf maart of april het hoofdmenu toe te voegen aan de Apple TV-versie van de NPO-app, waardoor ook de mogelijkheid komt in te loggen met je account, te zoeken en live te kijken“, aldus de woordvoerder van de NPO.

Compensatie

Abonnees van de betaalde dienst NPO Plus die momenteel niet kunnen inloggen op deze dienst via Apple TV hebben recht op compensatie. Meer informatie hierover vind je hier.