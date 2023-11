De nieuwe app van de NPO bevat nog diverse bugs. Vooral gebruikers van iOS (Apple) klagen over fouten in de nieuwe app.

Vernieuwde app

De vernieuwede app voor NPO (voorheen bekend onder de naam NPO Start) is vorige week uitgerold voor Android en iOS (Apple). De nieuwe app is volgens de omroep stabieler, gebruiksvriendelijker en persoonlijker. Toch bevat de app nog een aantal kinderziektes.

Functionaliteit

In de eerste versie van de nieuwe app ontbreekt functionaliteit die eerder wel in de oude app zat. In de nieuwe versie van de app is de mogelijkheid om te luisteren naar de radiozenders van de NPO verdwenen. Hiervoor dient vanaf nu gebruik te worden gemaakt van de app NPO Luister. De mogelijkheid om favorieten toe te voegen is tijdelijk verdwenen en zal later weer worden toegevoegd aan de app. Ook het kindprofiel is tijdelijk niet beschikbaar.

Casten

Gebruikers van de app op Apple-producten geven aan dat het niet meer mogelijk is om het beeld te casten naar een Chromecast. De NPO is op de hoogte van dit issue en geeft aan deze functionaliteit zo snel mogelijk weer toe te voegen aan de app.

Apple TV

Gebruikers van Apple TV klagen over het feit dat het gehele hoofdmenu binnen de app is verdwenen waardoor een groot deel van de functionaliteiten niet beschikbaar is. Het is nog niet duidelijk wanneer dit probleem wordt opgelost.

