Bij een groot aantal aanbieders is de muziekzender Mezzo te zien in het digitale basispakket in de maand april.

25 jaar

Mezzo bestaat 25 jaar en is daarom bij onder andere Ziggo, KabelNoord, SKV Veendam en T-Mobile te zien in het digitale basispakket. “Om zijn 25e verjaardag te vieren is er tot 1 mei iedere avond een bijzonder concert en zijn er allerlei live evenementen“, aldus de zender. In de maand april worden er elke avond concerten uitgezonden. Zo kun je genieten van werken van Tchaikovsky en Weinberg onder leiding van dirigent Mirga Gražinyte-Tyla. Het concert is opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam en wordt uitgezonden op 29 april. Een volledig overzicht van de programmering in april vind je hier.

De zender is te zien via Ziggo (kanaal 612), KabelNoord (kanaal 13), SKV (kanaal 89) en T-Mobile (kanaal 18). Bij aanbieder is ook de zender Mezzo Live te zien in het digitale basispakket in de maand april op kanaal 89.