In de maand april zijn Love Nature, Cartoonito en Mezzo tijdelijk te zien in het digitale basispakket TV Standard van kabelaar Ziggo. Normaal maken de zenders onderdeel uit van een aanvullend pakket. Vanaf 4 april tot 2 mei zijn de zenders te zien in het digitale basispakket TV Standard en Ziggo GO.

Love Nature

“Bij Love Nature (kanaal 205) ontdek je de wonderen en de schoonheid van de natuur. Door de gezinsvriendelijke programmering kunnen kijkers van elk verbazingwekkend detail genieten – van natuurfenomenen tot de wonderen van het dierenrijk. Met je Mediabox Next of Next Mini i.c.m je 4k tv ervaar je alles haarscherp“, aldus Ziggo.

Cartoonito

Cartoonito (kanaal 309) is de nieuwe naam voor televisiezender Boomerang. “De zender laat jonge kinderen de wereld op een fantasierijke manier verkennen met de nadruk op interactie en entertainment in een vrolijke en veilige omgeving. Kinderen worden aangemoedigd om te leren, te dansen, vrienden te maken en verhalen te vertellen. Samen met bekende karakters en programma’s als Tom & Jerry en Baby Looney Tunes en nieuwe programma’s als Bugs Bunny Builders en Batwheels.“, aldus Ziggo.

Mezzo

Mezzo (kanaal 612) wordt internationaal gezien als hét kanaal voor klassieke muziek, jazz en dans op televisie en essentieel voor muziekliefhebbers en ook toegankelijk voor nieuwkomers. “Het Koninklijk Concertgebouworkest, het Nederlands Dans Theater, De Nationale Opera, maar ook het Berliner Philharmoniker, het Montreux Jazz Festival, de Opéra de Paris en meer zie je alleen bij Mezzo.“, aldus Ziggo.