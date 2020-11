Minder nieuwe abonnees voor streamingdienst Videoland

Videoland heeft in het derde kwartaal van dit jaar minder nieuwe abonnees kunnen aansluiten. Dit bericht RTL Group in een persbericht.

Streamingdiensten

RTL Group geeft geen aparte cijfers over de Nederlandse streamingdienst Videoland maar combineert deze met de Duitse streamingdienst TV Now. In het derde kwartaal hadden beide streamingdiensten totaal 1,79 miljoen. Dit zijn er slechts 20.000 meer dan het aantal in het vorige kwartaal (1,77 miljoen).

Minder groei

De groei van het aantal abonnees in het het eerste halfjaar veel groter: toen haalde beide streamingdiensten meer dan 300.000 nieuwe abonnees binnen. De toen uitgebroken coronacrisis

zal toen hebben gezorgd voor een groei van het aantal nieuwe abonnees doordat veel mensen thuiszaten en meer tijd voor hun televisie doorbrachten.

Videoland

Sinds juli van dit jaar biedt de streamingdienst van RTL Nederland drie abonnementsvormen: Basis (4,99 euro per maand), Plus (7,99 euro) en Premium (9,99 euro). Meer informatie over Videoland en het aanbod van de streamingdienst vind je hier.