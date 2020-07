Videoland introduceert nieuwe abonnementsvormen

Vanaf vandaag start Videoland met het aanbieden van drie abonnementen: Basis, Plus en Premium. Met deze nieuwe abonnementen krijgt de kijker meer keuzevrijheid.

Keuzevrijheid

Alle klanten van Videoland houden hetzelfde aanbod aan series, films en documentaires. Het verschil zit in de aanwezigheid van advertenties, het aantal schermen waarop Videoland tegelijkertijd te bekijken is en toegang tot de Download to Go-functie. Adverteerders krijgen hierdoor een nog rijker aanbod aan premium videoproposities.

Huidige klanten

Voor huidige klanten verandert er niets in hun abonnement. Zij betalen dezelfde maandelijkse prijs die ze gewend zijn, met de voordelen van een Premium-account. Wanneer zij gebruik willen maken van een van de andere abonnementen dan kunnen zij dit naar wens aanpassen.

“Er valt wat te kiezen”

“Wij weten dat onze klanten verschillende eisen stellen aan een goede streamingdienst. Voor de ene klant is het belangrijk dat het hele gezin kan streamen, liefst tegelijk, maar niet naar dezelfde serie of film. Terwijl een ander vooral samen op de bank een serie kijkt. Zo is het ook met reclame. Vind je het prima om reclames te zien dan krijg je van ons meteen een gunstigere prijs. En valt er vanaf nu ook in je abonnement wat te kiezen bij Videoland.”, aldus Lucien Brouwer, Chief Marketing Officer RTL.

De komende periode worden de nieuwe abonnementen gefaseerd uitgerold, zowel voor nieuwe als voor bestaande klanten. Dit geldt ook voor de mogelijkheden voor adverteerders. Op dit moment wordt er gestart met een aantal vaste partners, later in het jaar worden de commerciële mogelijkheden verder uitgebreid.

De abonnementsvormen: