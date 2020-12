Mobiele netwerken in Nederland scoren zeer goed

De mobiele netwerken van KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo scoren goed volgens onderzoeksbureau Umlaut.T-Mobile en KPN scoren “uitstekend” en Vodafone scoort met haar netwerk “zeer goed”.

Het onderzoek kijkt naar de kwaliteit van Nederlandse mobiele netwerken. Hierbij test Umlaut de kwaliteit in zowel steden als dorpen. Ook onderzoekt het bureau het mobiele netwerk wanneer men onderweg is.

Het mobiele netwerk van T-Mobile komt voor de vijfde keer op rij als beste uit de nationale mobiele netwerktest van Umlaut. Met een score van 962 uit 1000 punten, behaalt T-Mobile dit jaar wederom de hoogste score van alle operators in de umlaut test in Nederland en is dit zelfs in 2020 de hoogste score wereldwijd.

KPN en Vodafone volgen T-Mobile met respectievelijk een score van 954 en 945 uit 1000 punten.

