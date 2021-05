Muziekplatform Soundz start radiozender en podcasts bij JUKE

Muziekplatform Soundz is een radiozender begonnen bij het audioplatform JUKE. Daarnaast zijn er podcasts van Soundz te horen bij het audioplatform van Talpa.

“Perfecte platform”

Jean-Paul Heck, hoofdredacteur van SOUNDZ, is erg content met deze samenwerking. “JUKE is het perfecte platform voor liefhebbers van goede muziek en precies om die reden passen we zo goed bij elkaar. Wij kijken er naar uit om in de toekomst met ons mooie team een serie onderscheidende podcasts te kunnen maken”

Soundz Radio

Via JUKE is vanaf 24 uur per dag Soundz Radio te horen. “Je hoort hier de laatste hits, muziek van de artiesten die je terugvindt in het magazine, nieuwe muziek uit de Underground, en natuurlijk de allermooiste liedjes die ooit gemaakt zijn.“, aldus het muziekplatform op haar website.

Podcasts

Daarnaast zijn er twee podcasts van Soundz te horen via JUKE: De Soundz Podcast en De Soundz Tapes. Van beide podcasts is er elke maand een nieuwe aflevering te horen. In De Soundz Tapes gaat Leo Blokhuis in gesprek met hoofdredacteur Jean-Paul Heck over een popartiest die in het archief van ruim 4000 tapes (unieke interview-opnames van afgelopen 30 jaar) terug te vinden is en bespreken in de aflevering onderdelen van deze opnames. Meer informatie hierover op de website van Soundz.

Luisteren

JUKE is te beluisteren via mobiele telefoon, tablet, de website van JUKE maar ook via andere devices zoals Apple Carplay, Android Auto, SONOS en Bose.

