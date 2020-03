Talpa maakt audioplatform JUKE geschikt voor Apple’s CarPlay

Talpa heeft haar audioplatform JUKE ook beschikbaar gemaakt voor CarPlay van Apple. De ondersteuning voor CarPlay zit in de nieuwste versie van de iOS app van JUKE.

CarPlay

CarPlay van Apple maakt het mogelijk om iOS, het besturingssysteem dat op de smartphones van Apple draait te gebruiken in de auto. De functie is standaard aanwezig op de iPhone 5 of nieuwer. Om het systeem te kunnen gebruiken moet je beschikken over een auto met CarPlay ondersteuning. Steeds meer auto’s worden tegenwoordig uitgerust met Apple CarPlay. Het is ook mogelijk om voor bestaande auto’s het systeem in te bouwen.

JUKE

Via het radioplatform JUKE is het mogelijk om te luisteren naar radiozenders van Talpa (538, Radio Veronica, Radio 10 en Sky Radio), diverse themazenders maar ook heel veel andere radiozenders uit binnen- en buitenland. Daarnaast beschikt het platform over een groot aantal podcasts en zijn een groot aantal radioprogramma’s on-demand te beluisteren.

Ondersteuning

De app van Juke voor Apple’s besturingssysteem iOS was nog geschikt voor ondersteuning van CarPlay. Deze ondersteuning was eerder wel aangekondigd door Talpa maar is sinds deze versie met versie 2.6 werkelijkheid geworden. De nieuwe versie te downloaden via de Appstore van Apple.

Meer informatie over JUKE vind je hier.