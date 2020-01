National Geographic Wild in februari bij veel aanbieders in de etalage

National Geographic Wild is bij diverse aanbieders te zien in het digitale basispakket in de maand februari. National Geographic Wild komt in februari wederom met de Big Cat Month. De zender is normaal alleen te zien in een aanvullend pluspakket.

Big Cat Month

In februari staat de televisiezender volledig in het teken van grote katten. Tijdens de Big Cat Month neemt de zender de kijker mee in de wereld van deze majestueuze dieren.

Big Cats Initiative

Tijdens deze maand brengt National Geographic Wild het beschermen van de katachtigen en hun leefgebied onder de aandacht en wordt het Big Cats Initiative van de National Geographic Society gesteund. Meer over het Big Cats Initiative lees je hier.

Nieuwe shows

Deze maand gaan op de televisiezender nieuwe programma’s in première. Deze worden op woensdag om 22:00 op televisiezender National Geographic herhaald. Het gaat onder andere om Wild Cats of India, The Real Black Panther en India’s Wild Leopards.

Aanbieders

Eerder berichtte aanbieder Ziggo al dat National Geographic Wild in februari voor alle abonnees met digitale televisie is te zien via kanaal 204 en het Ziggo GO-platform. De zender is ook bij andere aanbieders te zien in het basispakket in februari. Een overzicht: