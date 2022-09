Vanavond speelt het Nederlands elftal een duel in de Nations League tegen Polen. De wedstrijd is live te volgen via radio en televisie.

Nations League

Nederland speelt in de Nations League in een groep met België, Wales en Polen. Vanavond staat in Warschau een wedstrijd tegen het Pools elftal op het programma. Komende zondag speelt Nederland nog een thuisduel tegen België.

Televisie

De wedstrijd Polen-Nederland is vanavond live te zien op NPO 3. De wedstrijd begint om 20.45 uur en de voorbeschouwing begint om 20.00 uur. Na afloop is er een uitgebreide nabeschouwing. De wedstrijd is ook te volgen via de website van de NOS.

Radio

Op de radio is het duel te volgen via Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. De radiozender is in heel Nederland te beluisteren via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Ziggo Sport

Op Ziggo Sport is de andere wedstrijd uit de groep waarin Oranje speelt te zien: België-Wales. Ziggo Sport is zonder meerkosten voor abonnees van Ziggo te zien via kanaal 14. Bij alle andere providers is wedstrijd te zien via Ziggo Sport Select als onderdeel van het pakket Ziggo Sport Totaal. Het

complete overzicht aan duels uit de Nations League dat door Ziggo Sport wordt uitgezonden vind je hier.