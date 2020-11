Nations League: Polen-Nederland live op radio en tv

Woensdagavond speelt het Nederlands elftal de laatste groepswedstrijd in de Nations League tegen Polen. De wedstrijd is live te volgen via radio, tv en Internet.

Nations League

Nederland won afgelopen zondag haar wedstrijd in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina met 3-1. Woensdagavond staat het uitduel tegen Polen op het programma. Na vijf duels staat Nederland tweede, op één punt achterstand van Italië. Italië speelt woensdag ook uitwedstrijd: Bosnië en Herzegovina is de tegenstander. De wedstrijd in Chorzów begint woensdagavond om 20.45 uur.

Televisie

De wedstrijd is live te volgen bij de NOS op NPO 3. De voorbeschouwing op de wedstrijd begint om 20.20 uur. De wedstrijd is ook te zien via een livestream op NOS.nl.

Radio

Via de radio is de wedstrijd te volgen op NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn en Omstreken. NPO Radio 1 is te beluisteren via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.