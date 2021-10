Netflix is een partnerschap met Beeld en Geluid aangegaan voor het nieuwe Mediamuseum dat medio oktober 2022 opent. Dit bericht Beeld en Geluid op haar website.

Fragmenten

Netflix stelt voor het nieuwe museum fragmenten uit de volgende titels beschikbaar; The Two Popes, Sex Education, The Queen’s Gambit, Over The Moon en La Casa De Papel. De fragmenten zijn te zien in het paviljoen Vertellen waar de bezoeker leert hoe verhalen worden opgebouwd in vaste structuren.

“Vereerd”

“We zijn vereerd om als eerste streamer dit partnerschap met het Mediamuseum van Beeld en Geluid aan te gaan. Verhalen vanuit de hele wereld worden steeds meer bekeken via VOD services en met deze samenwerking kunnen wij een mooie bijdrage leveren aan de Nederlandse audiovisuele sector.” ,aldus Janey van Ierland, Director Content Acquisitions Benelux & Nordics Netflix.

Renovatie

Voor de renovatie is het museumgedeelte van Beeld en Geluid in Hilversum volledig gestript. Het nieuwe Mediamuseum krijgt vijf paviljoens met de thema’s: informeren, verkopen, delen, spelen en vertellen. Een toekomstig bezoek is niet alleen interactief, maar bezoekers krijgen ook hun eigen, gepersonifieerde museumreis aangeboden. Waar het oude museum van Beeld en Geluid zich voornamelijk richtte op de omroephistorie, worden in het nieuwe museum alle media belicht; van televisie en sociale media tot podcasts en games.