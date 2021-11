Bij aanbieders Caiway en Delta is de kinderzender Nick Jr. in november de zender van de maand en voor alle abonnees met digitale televisie te zien.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Caiway en Delta

In de maand november is bij aanbieders Caiway en Delta Nick Jr. te zien als zender van de maand. De zender is bij Caiway te zien via kanaal 21 en bij Delta via kanaal 25. “De meeste kinderen zijn dol op cartoons. Dan is het wel fijn dat je als ouder zeker weet dat wat ze kijken ook leerzaam is. Bij Nick Jr. zit je meer dan goed! Met populaire programma’s als PAW Patrol en Blaze en de Monsterwielen wil deze zender kinderen motiveren om slimmer te spelen in een veilige en betrouwbare omgeving.“, aldus Caiway op haar website.

Andere aanbieders

Eerder was al bekend geworden dat bij KPN de zender Stingray Classica de zender van de maand is in november. Een overzicht van de zender van de maand bij andere aanbieders vind je hier.

Ziggo

Aanbieder Ziggo kent al een tijdje geen zender van de maand meer. Wel zet de aanbieder soms een televisiezender tijdelijk in de spotlight. In de maand november zijn RTL Crime (120), RTL Lounge (140), Discovery Science (202) en Love Nature (205) te zien via het digitale basispakket.