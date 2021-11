Ziggo laat in de maand november haar klanten kennismaken met vier televisiezenders die normaal alleen in een aanvullend digitaal tv-pakket zijn te zien.

Zenders

In de maand november zijn RTL Crime (120), RTL Lounge (140), Discovery Science (202) en Love Nature (205) te zien via het digitale basispakket. Normaal maken deze televisiezenders onderdeel uit van aanvullende pakket. “Een mooie manier om deze tv-zenders zonder extra kosten en in HD te ontdekken!“, aldus Ziggo. Daarnaast is ook nog steeds NPO 2 Extra te zien in het digitale basispakket via kanaal 222. De zenders zijn ook voor iedereen te zien via de dienst Ziggo GO.

Regionale zenders in HD-kwaliteit

Per vandaag is er ook een start gemaakt met de doorgifte van de regionale televisiezenders in HD-kwaliteit. TV Flevoland, Omroep Zeeland, Omrop Fryslân, TV Rijnmond, TV West, RTV Utrecht, NH en AT5 zijn per vandaag te zien in HD-kwaliteit. De overige regionale televisiezenders worden een week later omgezet naar HD-kwaliteit.

Meer informatie via deze website.