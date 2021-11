Onder andere de tv-zenders RTL Crime, ONS en Animal Planet staan in de maand november in de digitale etalage als zogenaamde zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien.Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Animal Planet

Bij aanbieders SKV (Veendam) en Kabelnoord staat in de maand november de televisiezender Animal Planet in de digitale etalage. De zender is voor alle abonnees van de genoemde aanbieders te zien via kanaal 72 (SKV) of kanaal 13 (Kabelnoord)

RTL Crime

Bij aanbieder T-Mobile is via T-Mobile Thuis de televisiezender RTL Crime te zien als Zender van de Maand via kanaal 18. “Dit crimekanaal weet iedere liefhebber aan het scherm te kluisteren met Nederlandse en internationale misdaadprogramma’s van topkwaliteit. Zeven dagen per week, 24 uur per dag“, aldus T-Mobile.

ONS

Bij aanbieder SKP uit Pijnacker is ONS de zender van de maand en te zien via kanaal 13 voor alle abonnees met digitale televisie. “ONS is dé tv-zender voor mensen die nostalgie een warm hart toedragen. ONS biedt een breed aanbod aan goede series, Nederlandse en buitenlandse speelfilms, geschiedenis, muziek en entertainment. Bij ONS zie je programma’s uit en over het verleden. Programma’s die je een goed gevoel geven. Denk aan klassiekers als ‘Wordt u al geholpen?’ en ‘Medisch Centrum West’“, aldus SKV

KPN

Eerder was al bekend geworden dat Stingray Classica bij aanbieder KPN de zender van de maand is en te zien is via kanaal 42.

Ziggo

Ook bij Ziggo staan er in de maand november een aantal zenders in de digitale etalage. In de maand november zijn RTL Crime (120), RTL Lounge (140), Discovery Science (202) en Love Nature (205) te zien via het digitale basispakket.