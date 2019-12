Nieuw seizoen ‘De slimste mens’ van start bij KRO-NCRV op NPO 2

Maandag start een nieuw seizoen van de kennisquiz ‘De slimste mens’ bij KRO-NCRV op NPO 2. Het is al weer het 15e seizoen de quiz.

Philip Freriks

Natuurlijk staat de quiz weer onder leiding van Philip Freriks en het kritisch oog van (enig) jurylid Maarten van Rossem gaan dagelijks drie prominente Nederlanders de strijd aan. Het vorige seizoen werd gewonnen door Eenvandaag-presentator en ex-profschaatser Rob Hadders.

Eerste uitzending

In de eerste uitzending van dit 15e seizoen nemen vlogger Rutger Vink (Furtjuh), Groenlinks Kamerlid Lisa Westerveld en Viva hoofdredactrice Debby Gerritsen het tegen elkaar op. Onder druk van de wegtikkende seconden moeten de kandidaten het beste van zichzelf laten zien. Naast dat de kandidaten over de nodige kennis moeten beschikken om te kunnen winnen, moeten ze ook associatief kunnen denken en het spel strategisch spelen. In dit 15e seizoen gaan cabaretiers, journalisten, acteurs en velen anderen de strijd met elkaar aan om de eervolle titel van De slimste mens.

Kandidaten

Een aantal opvallende namen onder de kandidaten zijn dit seizoen: cabaretier Viggo Waas, actrice Bo Maerten, voetbalverslaggever Arno Vermeulen, acteur en regisseur Albert Jan van Rees, zangeres Josje Huisman, radio-dj Igmar Felicia, presentator Marc de Hond en journaliste Aldith Hunkar.

Talpa

Talpa begon in Nederland met het uitzenden van ‘De Slimste Mens’ in 2006. De show werd toen gepresenteerd door Linda de Mol. In het najaar van 2009 werd de quiz uitgezonden op RTL 4 en gepresenteerd door Martijn Krabbé. De Slimste Mens werd in de zomer van 2012 voor het eerst uitgezonden bij de NPO. Sindsdien is het programma uitgegroeid tot een populair programma en een vaste waarde op NPO 2.

App

Ook de kijkers thuis kunnen dit seizoen weer meespelen via de speciale app van De Slimste Mens. Meer informatie hierover vind je hier.

De slimste mens, maandag 23 december om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2