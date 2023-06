Op Videoland is het vijfde seizoen van de serie Mocro Maffia van start gegaan. De eerste aflevering is sinds vrijdag te zien op de streamingdienst van RTL. De komst van het vijfde seizoen was in maart vorig jaar al aangekondigd.

Mocro Maffia

Mocro Maffia is een Nederlandse misdaadserie over de Mocro Maffia in Amsterdam. De serie is bedacht en ontwikkeld door Achmed Akkabi en Thijs Römer, exclusief voor Videoland, waar de serie op 11 oktober 2018 in première ging.

Vijfde seizoen

Inmiddels is de populaire serie aanbeland bij haar vijfde seizoen waarin het verhaal rond Paus verder gaat. Na de dood van Romano is Paus vastberaden om te verdwijnen naar het buitenland en de organisatie in Nederland in handen van zijn zus Samira te laten. De rip van Tatta op zijn 2000 kilo coke zet dit hele plan echter op losse schroeven. En met Taxi als mogelijke kroongetuige sluit het net om Paus zich van twee kanten.

Videoland

Elke vrijdag wordt er een nieuwe aflevering van het vijfde seizoen van de serie geplaatst op Videoland. In totaal bestaat het vijfde seizoen uit 7 afleveringen.

