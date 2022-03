De Videoland-serie Mocro Maffia krijgt een vijfde seizoen. Het vijfde seizoen van Mocro Maffia is in 2023 te zien bij Videoland.

‘Mocro Maffia’ tikte vorige week de 50 miljoen streams aan in Nederland. Het eerste seizoen van de Videoland Original verscheen in oktober 2018 en is inmiddels in acht landen te zien, waaronder Frankrijk, Duitsland, Japan, Indonesië en België. Het derde seizoen won een Gouden Kalf voor Beste Serie, werd genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring.

De seizoensfinale van het vierde seizoen van ‘Mocro Maffia’ is nu ook te zien op de streamingdienst van RTL Nederland. Het vijfde seizoen zal dus in 2023 op de dienst verschijnen. De serie wordt geproduceerd door Fiction Valley en regie van het vierde seizoen ligt in handen van Aaron van Valen en Victor D. Ponten.

Inmiddels staan er naast ‘Mocro Maffia’ meer dan 35 Videoland Original dramaproducties op het platform waaronder Nieuwe Buren, Judas, Meisje van Plezier, Soof, De Twaalf van Oldenheim, De Twaalf van Schouwendam, Random Shit, Zwarte Tulp, Woensel West, H3L, Bonnie & Clyde, Follow de SOA, Lieve Mama en de Videoland Academy films Indringer, De Sterfshow en Verdwenen Dagen.