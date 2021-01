Derde seizoen ‘Mocro Maffia’ van start op Videoland

Vanaf vandaag start het derde seizoen van de serie ‘Mocro Maffia’ op streamingdienst Videoland. Elke vrijdag zal er een nieuwe aflevering worden toegevoegd van het derde seizoen dat uit zeven afleveringen bestaat.

“Wekelijks releasen”

“Omdat we weten dat de fans massaal op het nieuwe seizoen van ‘Mocro Maffia’ zitten te wachten, kiezen we ervoor om zo snel mogelijk met de nieuwe reeks op Videoland te starten. Omdat we nog volop in de montage zitten, betekent het wel dat we wekelijks gaan releasen. We snappen dat dit bij sommige fans als teleurstelling kan worden ervaren, maar hopen dat we op deze manier toch nog iedereen eerder kunnen laten genieten van het nieuwe seizoen. We hopen dat de nieuwe aflevering van Mocro Maffia elke vrijdag een goede start van het weekend van alle fans gaat worden!”, aldus Antoinette Beumer, Hoofd Drama Videoland.

Zeven afleveringen

Het derde seizoen van ‘Mocro Maffia’ bestaat uit zeven afleveringen en is geschreven door Achmed Akkabi, Ashar Medina, Oscar van Woensel en Randy Oost. Regie van het derde seizoen ligt in handen van Victor Ponten en Bobby Boermans, productie in handen van Fiction Valley.

‘Mocro Maffia: Komtgoed’

Als traktatie voor de trouwe fanbase hebben de makers van de populaire serie een 7-delige miniserie getiteld ‘Mocro Maffia: Komtgoed’ gemaakt. Deze miniserie is sinds vorige week te zien op Videoland.

Abonneren

Videoland biedt drie abonnementsvormen: Basis (4,99 euro per maand), Plus (7,99 euro) en Premium (9,99 euro). Meer informatie over Videoland en het aanbod van de streamingdienst vind je hier.

