Derde seizoen Mocro Maffia eind januari te zien bij Videoland

Het derde seizoen van de serie Mocro Maffia is vanaf 29 januari te zien bij Videoland. Dit heeft schrijver , producent en acteur van de serie, Achmed Akkabi, bekend gemaakt op zijn Instagram-account.

Serie

Mocro Maffia is een misdaadserie over de onderwereld in Amsterdam. De serie is bedacht en ontwikkeld door Achmed Akkabi en Thijs Römer voor Videoland. Het verhaal is geïnspireerd op het boek Mocro Maffia van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. Het tweede seizoen ging in maart van dit jaar in première. Het derde seizoen van de serie gaat dus 29 januari in première op de streamingdienst van RTL.

“Veel losgemaakt”

“Het tweede seizoen heeft misschien nog wel meer losgemaakt bij de kijkers dan het eerste. Na de laatste aflevering werden we overspoeld met de vraag of er een derde seizoen komt. Ik ben blij dat we nu al aan kunnen kondigen dat we die samen met Videoland gaan maken!”, aldus Creatief Producent Achmed Akkabi eerder in een persbericht van RTL Nederland.

Aanbod

RTL maakte al eerder bekend dat het aanbod van Videoland in januari wordt uitgebreid met twee exclusieve livestreams voor het nieuwe seizoen van Big Brother. Dit nieuwe seizoen gaat 4 januari aanstaande van start op RTL 5 en Videoland.

Abonneren

Sinds juli van dit jaar biedt de streamingdienst van RTL Nederland drie abonnementsvormen: Basis (4,99 euro per maand), Plus (7,99 euro) en Premium (9,99 euro). Meer informatie over Videoland en het aanbod van de streamingdienst vind je hier.