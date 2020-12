Videoland breidt in januari uit met livestreams Big Brother

Abonnees van Videoland kunnen vanaf 4 januari 24 uur per dag kijken naar Big Brother middels twee livestreams. Dit heeft de streamingdienst van RTL bekend gemaakt.

Big Brother 2021

op 4 januari 2021 gaat Big Brother weer van start via RTL 5 en Videoland. Big Brother 2021, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter van de Veire. Op Videoland kun je met twee 24/7 livestreams alles wat er in het huis gebeurt volgen. Naast de livestream zijn de reguliere uitzendingen ook op het platform te zien.

Films

Naast de livestreams van Big Brother 2021 wordt het aanbod ook uitgebreid met de film The Amazing Spider-Man 2, Alvin And The Chipmunks: The Squeakquel, Chipwrecked, Alvin And The Chipmunks: The Road Chip, All Things Valentine, Love And Other Drugs, Paradise Drifters, Men In Black 3, The Boy, Gone Girl en Bride Wars.

Series

Daarnaast wordt het aanbod uitgebreid met 16 seizoenen van Grey’s Anatomy en S.W.A.T. (seizoen 1 en 2).

Titels die verdwijnen

Naast nieuwe titels zullen er in het nieuwe jaar ook een aantal films en series verdwijnen bij de streamingdienst van RTL. Een overzicht hiervan vind je hier.

Abonneren

Sinds juli van dit jaar biedt de streamingdienst van RTL Nederland drie abonnementsvormen: Basis (4,99 euro per maand), Plus (7,99 euro) en Premium (9,99 euro). Meer informatie over Videoland en het aanbod van de streamingdienst vind je hier.

