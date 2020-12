Nieuw seizoen ‘Wie is de Mol?’ speelt zich af in Tsjechië

Het 21e seizoen van ‘Wie is de Mol?’ speelt zich af in Tsjechië. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen is zaterdag 2 januari te zien bij de AVROTROS op NPO 1.

Kandidaten

Ook heeft de omroep de kandidaten van dit seizoen bekend gemaakt tijdens een speciale aflevering van MolTalk. Journalist en politiek verslaggever Charlotte Nijs, radio-dj en media ondernemer Erik de Zwart, beeldend kunstenaar en essayist Florentijn Hofman, frontman van de band Chef’Special Joshua Nolet, zangeres Lakshmi Swami Persaud, televisiepresentatrice en adjunct-hoofdredacteur van LINDA.nl Marije Knevel, cabaretier en theatermaker Remco Veldhuis, actrice Renée Fokker, voetbalster Rocky Hehakaija en schrijver en programmamaker Splinter Chabot zijn de kandidaten.

Spel

In Wie is de Mol? draait het om een spel, waarbij de kandidaten moeten samenwerken om geld voor een pot te verdienen. Een van hen is de mol, degene die het spel in het geheim saboteert. De winnaar krijgt de pot. Het programma komt oorspronkelijk uit België waar het de titel ‘De Mol’ had.

MolTalk

Fans van Wie is de Mol? kunnen na de uitzending direct zappen naar NPO 3, voor de live-nabeschouwing vanuit VondelCS in MolTalk. Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen praten na de uitzending verder met oud-deelnemers over de laatste ontwikkelingen in Wie is de Mol?.

App

Ook dit seizoen kun je weer meespelen met de vernieuwde Wie is de Mol?-app. De app heeft dit seizoen wederom een nieuwe feature: Molvisie. Naast het inzetten van punten op kandidaten die jij verdacht vindt, kun je nu ook in de app verdachte acties insturen en misschien wordt deze wel besproken in MolTalk. De vernieuwde Wie is de Mol?-app is beschikbaar in de App Store.

Podcast

In de enige echte officiële Wie is de Mol?-podcast gepresenteerd door Annemieke Schollaardt hoor je exclusieve interviews met de afvallers. Ook kunnen luisteraars vragen sturen die beantwoord zullen worden door Rik van de Westelaken.

Earcatch

Wie is de Mol? wordt aangeboden met audiodescriptie en is daardoor toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Een stem beschrijft tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is, waardoor het verhaal beter te volgen is.

Meer informatie: https://wieisdemol.avrotros.nl/home/

Sociale media: