De app voor het NOS Jeugdjournaal is vernieuwd. De app heeft een complete make-over gekregen met een nieuwe look, feel en gebruikerservaring.

Swipen

“Door te swipen maak je als het ware een reis langs de laatste nieuwsvideo’s, stellingen, quizvragen en artikelen“, aldus de NOS in een persbericht. Ook kunnen kinderen voortaan onder elk artikel een reactie achterlaten en zo meepraten over het nieuws. Zoals kinderen van de Jeugdjournaal-app gewend zijn kunnen ze op ieder moment van de dag zowel het belangrijkste als het leukste nieuws checken.

Vernieuwen

“We vinden het belangrijk om te blijven vernieuwen“, zegt Jeugdjournaal-chef Sonja Verbaarschott. Bijna tien jaar terug was de Jeugdjournaal-app de eerste Nederlandse nieuwsapp voor kinderen. “Er is veel veranderd in de manier waarop en de snelheid waarmee kinderen nieuws meekrijgen. Onze nieuwe app sluit daar volledig op aan.” In 2017 kreeg de app van het NOS Jeugdjournaal voor het laatst een make-over.

De nieuwe Jeugdjournaal-app is er voor alle iPhones, iPads, Android-telefoons en -tablets. De vernieuwe app is te vinden in de Play Store (Android) of AppStore (iOS).