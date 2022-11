Radiozender Qmusic lanceert een compleet vernieuwde versie van de Qmusic-app. Vanaf nu is deze beschikbaar en de komende dagen wordt de update bij alle bestaande gebruikers doorgevoerd. De belangrijkste veranderingen zijn een nieuwe look & feel, relevante content per tijdstip, een nieuwe luistertool en een plek voor podcasts en terugluisterfuncties. De app is te downloaden in de Google Play Store en de App Store.

“Klaar voor de komende jaren”

Mark de Deugd, Marketingmanager Qmusic: “Met een nieuwe look & feel en geavanceerde functies is de Qmusic-app weer helemaal klaar voor de komende jaren. Net als onze zender in het algemeen staat ook in de app de luisteraar centraal. Op de app is alle content makkelijk terug te vinden per show, er is ruimte voor podcasts en met de retro radiotuner kun je makkelijk switchen tussen onze zenders.”

Look & feel

De app heeft een nieuw, fris design gekregen met nieuwe foto’s van Mattie, Marieke, Domien en de rest van de Qmusic-dj’s. Het nieuwe design bevat onder andere duidelijkere knoppen, zogenoemde ‘swim lanes’ (contentbalken waar de gebruiker horizontaal doorheen scrolt) en bewegende achtergronden bij de kanalen.

Nieuwe luistertool

Met de nieuwe luistertool kunnen luisteraars nog makkelijker naar themakanalen luisteren. Door middel van de duidelijke, retro radiotuner aan de bovenkant van de app switcht de gebruiker gemakkelijk tussen de verschillende kanalen.

Podcasts

Vanaf nu zijn de dance shows in het weekend, het Top 40 Weekoverzicht en het Qmusic Nieuws van NU.nl gemakkelijk terug te luisteren. Er is een nieuwe player voor ontwikkeld en de app biedt ook ruimte aan podcasts.