Nieuwe avondshow van SLAM! gaat ‘Het Avondcircus’ heten

Vanaf 4 januari 2021 starten Daniël Lippens en Erik-Jan Rosendahl met hun nieuwe programma op SLAM! dat ‘Het Avondcircus’ zal gaan heten.

“Gezellige chaos”

De naam ‘Het Avondcircus’ staat symbool voor wat de luisteraars van SLAM! in de avonduren kunnen verwachten. ‘Het Avondcircus staat voor gezellige chaos. Spannend, onvoorspelbaar, tikkie vreemd, maar wel lachen‘, aldus Daniël Lippens in een persbericht.

“Nieuwe avondtuur”

Erik-Jan Rosendahl vult aan: ‘We kijken er ontzettend naar uit om samen met de luisteraars en met toffe gasten de avond van SLAM! voor onze rekening te nemen.‘ De twee gaan samen dit nieuwe avontuur aan van maandag t/m donderdag tussen 19.00u -22.00u op de radiozender.

“Succesformule”

Martijn Zuurveen, Radio Director RadioCorp in het persbericht: “Met Early Birds als ochtendwekker, de dagelijkse lunchshow Housuh in de Pauzuh, SLAM! MixMarathon op vrijdag en The Boom Room op

zaterdagavond, wordt er weer een succesformule toegevoegd aan de SLAM! -programmering“

Meer informatie: https://www.slam.nl/

Sociale media: