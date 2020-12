SLAM! begint nieuwe jaar met nieuwe programmering

SLAM! voert per januari een nieuwe programmering door waarbij er ook ruimte wordt gemaakt voor nieuw talent. Dit bericht de radiozender in een persbericht.

Nieuw talent

Per 4 januari gaan dj-talenten Hielke Boersma, Jarno van der Wielen en Wouter van Stralen het weekend van SLAM! versterken. De zender investeert met de komst van deze jonge dj’s in de groei en ontwikkeling van nieuw talent in het radiolandschap. Eerder werd al bekend gemaakt dat Daniël Lippens en Erik-Jan Rosendahl de avondshow van SLAM! voor hun rekening gaan nemen, waarvan de naam binnenkort bekend gemaakt zal worden.

Michiel Jurrjens vertrekt

Met de start van de nieuwe programmering krijgt Anoûl Hendriks een vaste plek in de dagprogrammering (13u-16u, ma-do). Hij is per januari ook de nieuwe presentator van de SLAM! 40 op zondagavond. Michiel Jurrjens zal per januari 2021 afscheid nemen van SLAM! waar hij sinds 2015 werkzaam was.

“Knallen in 2021”

Martijn Zuurveen (Radio Director RadioCorp): “Met deze nieuwe programmering zijn we klaar om in 2021 te knallen. Naast successhows als Early Birds, Housuh in de Pauzuh en The Boom Room komen er nu nog meer smaakmakers bij. Met een vaste plek voor Anoûl in de dagprogrammering wordt hij een vaste waarde voor SLAM! naast reeds gearriveerde jocks als Martijn La Grouw en Dimitris Kops. We zijn Michiel Jurrjens ontzettend dankbaar voor zijn toewijding en inzet voor de zender in de afgelopen jaren en wensen hem veel succes bij zijn toekomstige plannen.”

