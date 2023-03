Streamingdienst Viaplay komt met een nieuwe documentaireserie over Formule 1-coureur Max Verstappen. De driedelige documentaireserie ‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion’ gaat op zondag 2 april in première op Viaplay.

Seizoen 2022

De serie volgt Max Verstappen terwijl hij traint en concurreert op het hoogste niveau van de autosport. Kijkers worden meegenomen in Verstappens Wereldkampioenschap-winnende seizoen 2022, zijn jeugd en zijn intense relatie met zijn vader, Jos Verstappen. De serie biedt een onthullend en emotioneel portret achter de racehelm van één van de grootste namen in de Formule 1.

Interviews

Via interviews met naaste familie en vrienden wordt een beeld geschetst van een vastberaden en gedreven jongeman – geboren in een familie van autocoureurs en risiconemers – met veel liefde en respect voor niet alleen de autosport maar ook zijn vader. De serie toont de nauwe band tussen vader en zoon en de cruciale rol die Jos heeft gespeeld in Max’ zijn weg naar succes. Zoals Jos Verstappen zegt: “Veel mensen hebben geen idee wat er nodig is om aan de top van de sport te komen.”

Max Verstappen, tweevoudig Formule 1-wereldkampioen: “Het afgelopen seizoen heb ik Viaplay toegang gegeven tot mijn wereld om een eerlijke en persoonlijke blik te werpen op mijn carrière en leven. Hoewel het verhaal natuurlijk heel bekend is voor mij, hoop ik dat dit kijkers de kans geeft om te zien wat iedereen om mij heen heeft bijgedragen aan het behalen van het succes dat we tot nu toe hebben gehad. Ik hoop ook dat het fans over de hele wereld meer inzicht geeft in het harde werk, de toewijding en de passie die nodig zijn om op het hoogste niveau in de autosport te concurreren. Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt en ik hoop dat we samen kunnen blijven pushen om nog meer te bereiken.”

De eerste aflevering van ‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion’ gaat op zondag 2 april in première op Viaplay. De tweede en derde afleveringen gaan de daaropvolgende zondagen in première.