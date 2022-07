NLZIET heeft vandaag het kidsprofiel tot 6 jaar gelanceerd met reclamevrije kinderprogramma’s van de Nederlandse zenders. Het kidsprofiel tot 6 jaar biedt ouders een veilige kijkomgeving voor hun jonge kinderen.

Makkelijker terugvinden

Door het vandaag gelanceerde kidsprofiel tot 6 jaar is dit aanbod nog makkelijker terug te vinden met programma’s zoals Bumba, Buurman & Buurman, Bob de Bouwer, Babar, Calimero, Nijntje, Maya de Bij, Teletubbies, Woezel & Pip, Pingu en Sesamstraat. Vorige maand voegde de on-demand dienst al de kinderzender Pebble TV toe.

Voor de jongste kijkers

Niels Baas (directeur NLZIET): ‘Met een aanbod van meer dan 200.000 tv-programma’s op NLZIET is het soms lastig om kinderprogramma’s te ontdekken. Met de komst van het kidsprofiel tot 6 jaar willen we het voor de jongste kijkers en hun ouders nog makkelijker maken om de mooiste kinderprogramma’s te vinden binnen een veilige kijkomgeving. NLZIET zal in de toekomst ook voor oudere kinderen een kidsprofiel ontwikkelen, zodat ook zij makkelijker hun favoriete programma’s kunnen bekijken.’