“Nieuwe MediaHub zorgt voor toekomstgerichte distributie”

Op 1 september wordt de vernieuwde MediaHub gelanceerd voor lokale publieke omroepen door de NLPO. Red Bee Media heeft de aanbesteding verworven om de nieuwe generatie MediaHub te leveren.

Nieuwe functionaliteiten

De MediaHub 2.0 biedt diverse nieuwe functionaliteiten waarmee lokale publieke omroepen makkelijker in kunnen spelen op de veranderende mediabehoeften van de consument. Zo ontstaat de mogelijkheid tot hogere kwaliteit in signaaldistributie en biedt de OTT-player (voor webstreams) diverse nieuwe mogelijkheden. Daarnaast bevat de vernieuwde MediaHub compliance recording. Die zorgt ervoor dat alle radio- en televisie-uitzendingen van een omroep veertien dagen worden bewaard, volgens de bewaarplicht van het Commissariaat voor de Media.

Toekomstgerichte distributie

Voor de nieuwe generatie MediaHub heeft de NLPO een zorgvuldige en uitgebreide aanbestedingsprocedure doorlopen. “Het uitgangspunt was om te komen tot een aanbod dat het beste aansloot bij de wensen van de sector, en inspeelt op de veranderende mediabehoefte. Na selectie op basis van het dienstenaanbod, prijs-kwaliteit en serviceverlening is de keus op Red Bee gevallen”, zegt Marc Visch directeur-bestuurder van de NLPO. “De dienst van Red Bee biedt ons toegang tot een flexibel en modern technisch platform met een kwalitatief zeer hoogwaardige dienstverlening. Dit is een vervolgstap in de verdere professionalisering door toekomstgerichte distributie van het aanbod van lokale omroepen.”

MediaHub light

Naast de MediaHub 2.0 kunnen lokale publieke omroepen ook kiezen voor de MediaHub 2.0 Light. Deze variant is bedoeld voor omroepen met minder functionele wensen en richt zich alleen op de distributie van het signaal naar de pakketaanbieders.

Distributie in één keer geregeld

De MediaHub regelt in één keer de distributie van de radio- en televisiekanalen van de aangesloten lokale publieke omroepen naar de verschillende Nederlandse pakketaanbieders waaronder VodafoneZiggo, KPN, TELE2, Caiway/Delta en T-Mobile. Op dit moment maken er meer dan 80 lokale publieke omroepen gebruik van het huidige platform.

Alle info over de (nieuwe) diensten en prijzen op de website van NLPO.

