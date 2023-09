Op maandag 4 september start radiozender 4EVER49 met de nieuwe middagshow ‘Spitsstrook’.

Wisselende duo’s

Elke werkdag tussen 16-19 uur begeleiden wisselende duo’s de luisteraar naar huis en daarmee onderscheidt ze zich van andere radiozenders. Voor Spitsstrook heeft de zender een aantal bekende en ervaren radio- & media professionals aangetrokken. Zo zullen o.a. Bas van Halderen (Nieuwslezer bij Talpa/ANP/Rijnmond), Kevin Brouwer (Presentator RTL 4 en SBS 6), Debby Roukens (Voormalig presentatrice Radio West, o.a. “Debby en haar mannen”), Marcel Blok (Voice-Over/Stemacteur & voormalig presentator bij Keizerstad en Decibel) en Ron Davids (Voormalig presentator Radio West) de nieuwe middagshow gaan presenteren.

Maandag: Kevin Brouwer & Debby Roukens

Dinsdag: Kevin Brouwer & Debby Roukens

Woensdag: Marcel Blok & Bas van Halderen

Donderdag: Marcel Blok & Bas van Halderen

Vrijdag: Ron Davids & Debby Roukens

“Uniek in Nederland”

Station Manager Jo de Graaf: “Voor Spitsstrook hebben we, als eerste landelijke radiozender, gekozen voor wisselende presentatoren (duo’s) in de avondspits. Iets wat voor Nederland uniek is, maar wat bijvoorbeeld in Duitsland bij grote zenders (zoals FFH en SWR3) al heel gebruikelijk is. Wij kiezen er bewust voor om dingen anders te doen dan de rest. Dat blijkt uit ons format maar ook de keuzes die we maken in onze drive-time shows”, aldus de Graaf die samen met “moppentopper” Jeroen Smits de ochtendshow presenteert bij de zender.

Luisteren

4EVER49 Radio is in grote delen van Nederland te ontvangen via DAB+, via diverse radioportals en de eigen app. De zender heeft de ambitie om binnenkort ook landelijk via diverse providers zoals KPN en Ziggo te worden doorgegeven. Meer informatie is te vinden op deze website.