Per maandag 5 juni ziet de ochtendprogrammering er op Radio 538 en Radio Veronica anders uit.

Tim Klijn, Rick Romijn en Niels van Baarlen

Tim Klijn, Rick Romijn en Niels van Baarlen starten aanstaande maandag met hun ochtendshow op Radio 538. Vanaf dan zijn zij iedere werkdag tussen 06:00 en 10:00 uur te horen in De 538 Ochtend. Het nieuws wordt vanaf dat moment gepresenteerd door Florentien van der Meulen. De DJ’s zijn momenteel nog te horen in de ochtend op Radio Veronica. Tot vrijdag waren Wietze de Jager en Klaas van der Eerden te horen op de radiozender. “Radio 538 is nog met hen in gesprek over hun toekomst binnen Talpa Network“, aldus de radiozender.

Rick van Velthuysen

De plek van Tim Klijn, Rick Romijn en Niels van Baarlen en op Radio Veronica wordt vanaf maandag ingevuld door Rick van Velthuysen met zijn ochtendshow ‘Rick in de Morgen’. Van Velthuysen was al eerder te horen op de zender, waar hij tussen 2011 en 2015 de ochtendshow presenteerde. Met zijn terugkeer zal hij er opnieuw iedere werkdag tussen 06:00 uur en 09:00 uur te horen zijn.

NPO Radio 2

Van Velthuysen was tot 1 juni te horen op NPO Radio 2 waar hij voor omroep PowNed het programma RickvanV doet 2 maakte. Sinds 1 juni is het PowNed-programma DagNacht met Desiree van der Heiden op NPO Radio 2 een uur later starten en is dan voortaan te beluisteren tussen 04.00 en 06.00 uur.