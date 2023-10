KPN gaat ook volgend jaar de abonnementsprijzen verhogen. Dit heeft topman Joost Farwerck van het telecombedrijf laten weten tijdens de toelichting op de kwartaalcijfers.

Prijsverhoging

Dit jaar werden de abonnementsprijzen bij de aanbieder al verhoogd met meer dan 6 procent maar ook voor volgend jaar zijn er prijsverhogingen te verwachten. „Om onze winst op peil te houden moeten we op de kosten besparen, maar zullen we ook de tarieven naar de eindgebruikers verhogen. We willen dat niet allemaal over de rug van onze klanten binnenhalen, daarom is er maximum gesteld van €4 per maand. Dit jaar hebben we het tarief fors verhoogd, volgend jaar zal dat meer in lijn zijn van wat we jaarlijks gewoon zijn om te doen. Dat is meestal een lichte verhoging”, zegt Farwerck tegenover dagblad De Telegraaf.

Kwartaalcijfers

KPN kan terugkijken op een goed derde kwartaal. “De omzet uit vaste diensten voor consumenten keerde terug naar groei en de omzet uit mobiele diensten bleef groeien. Wederom dankzij een solide instroom op zowel vast als mobiel en het doorvoeren van een inflatiecorrectie op breedband in juli. De inkomsten uit de zakelijke diensten zijn onveranderd goed, met een sterke bijdrage vanuit het MKB”, aldus KPN. Meer informatie over de kwartaalcijfers van KPN vind je hier.