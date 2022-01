Per maandag 31 januari voert Aldiana Radio wijzigingen door in haar programmering. De radiozender is in Noord-Holland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.

The Family Station

Aldiana Radio bestaat al sinds 2017 als radiozender voor de hotelketen Aldiana resorts en is sinds november 2020 ook te horen in de digitale ether in Noord-Holland. “Aldiana Radio richt zich niet op één specifieke doelgroep maar pakt het veel breder aan. Met de slogan “ The Family Station “ proberen wij niet alleen de jongeren of de vaders en moeders te bedingen maar juist het hele gezin“, aldus de radiozender destijds in een persbericht. Per maandag komt er een aangepaste programmering op de radiozender.

Nieuwe programmering

In de nieuwe programmering is Nick Velderman niet meer elke werkdag te beluisteren met zijn programma. Velderman blijft wel elke vrijdagavond te horen tussen 18.00 en 20.00 uur. In de nieuwe programmering blijft Barry Brand elke werkdag te horen tussen 12.00 – 14.00 uur. Dennis van Leeuwen is elke maandag tot en met donderdag te horen tussen 17.00 – 18.00 uur.

Op vrijdag is Peter Hanegraaf te beluisteren tussen 17.00 – 18.00 uur. De weekendprogrammering

blijft geheel gevuld met non-stop muziek tijdens het Weekend van Aldiana Non stop.

De gehele programmering vind je hier.