Vanaf maandag 4 september krijgt NH, de regionale publieke radiozender voor Noord-Holland, een nieuwe programmering. Ook wordt er vanaf maandag een nieuwe vormgeving in gebruik genomen.

Bart Slim

Als aanvulling op de programmering neemt presentator Bart Slim voortaan tussen 10.00 en 12.00 uur het programma ‘Goedemorgen’ voor zijn rekening.

“Opfrissen”

Koen Maas, eindredacteur radio over de nieuwe programmering: “Met de vernieuwde radioprogrammering frissen we NH weer lekker op. Vertrouwde presentatoren nemen de luisteraars mee door de dag. Je wordt nog steeds wakker aan ‘De Ontbijttafel’ met Pieter Kok, waarna Bart Slim je in ”Goedemorgen! met heerlijke muziek door de rest van de ochtend loodst. June Hoogcarspel verzorgt een smakelijke lunch met ‘June Tot Twee’. Vervolgens neemt Nick Velderman het stokje over in een muzikale ‘Goeiemiddag!,’ met herkenbare liedjes van toen én nieuwe hits. Patricia Nagelkerke brengt je tot slot richting de avond in ‘Vandaag De Dag’, met het meest spraakmakende nieuws uit Noord-Holland. Hiermee ben je als luisteraar volledig op de hoogte van wat er speelt in jouw regio.”

Programmering

De programmering van maandag tot en met vrijdag ziet er vanaf 4 september als volgt uit:

• 06:00 – 10:00 uur: ‘De Ontbijttafel’ met presentatie van Pieter Kok

• 10:00 – 12:00 uur: ‘Goeiemorgen!’ met presentatie van Bart Slim

• 12:00 – 14:00 uur: ‘June Tot Twee’ met presentatie van June Hoogcarspel

• 14:00 – 16:00 uur: ‘Goeiemiddag!’ met presentatie van Nick Velderman

• 16:00 – 19:00 uur: ‘Vandaag de Dag’ met presentatie van Patricia Nagelkerke

• Vrijdag: 19:00 – 22:00 uur: ‘NH Sport’ met presentatie van Edward Dekker

De weekendprogrammering blijft voorlopig ongewijzigd.