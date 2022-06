De vormgeving van Magic FM is in een nieuw jasje gestoken. Dit bericht de radiozender die uitzendt via DAB+ en Internet in een persbericht.

“The summer van 2022 is MAGIC!”

‘De zomer is officieel begonnen en daar horen zomerse jingles bij. Pors Impact Creative uit Geldrop produceerde de zonnige vormgeving‘, aldus de radiozender in een persbericht. Nico Silvius, directeur Magic FM: ‘Met deze jingles laten we horen waar we zijn en voor staan. Niet alleen het station maar ook the summer van 2022 is MAGIC!’.

Uitzendingen

Sinds juni 2021 is de radiozender in Nederland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet. Magic FM richt zich met haar muziekformat op 40+-ers. “De perfecte muziekmix voor de 40-plusser die van échte muziek houdt. 24/7 non-stop juweeltjes uit de popgeschiedenis, eendagsvliegen en echte radio klassiekers. Radio met een heel hoog ‘oh ja!’ gehalte“, aldus de radiozender in een persbericht.

Klik hier om te luisteren naar de nieuwe zomervormgeving.

Audio: