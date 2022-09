Vandaag is er een nieuwe website gelanceerd die zich richt op kleinschalige uitzendingen via de digitale ether (DAB+): localdab.org. De internationale website is een initiatief van DAB-enthousiastelingen uit Vlaanderen en Nederland.

IBC

De website is vandaag, zondag 11 september, gelanceerd ter gelegenheid van de WorldDAB-informatiesessie op de International Broadcast Convention (IBC). De nieuwe website localdab.org is

gelanceerd om organisaties te helpen die met kleinschalige uitzendingen in de digitale ether willen komen. De nieuwe website is gemaakt door enthousiastelingen uit Vlaanderen en Nederland om praktische informatie te delen op basis van ervaring die is opgedaan bij het creëren van lokale DAB-ensembles en uitgebreide tests met hard/software die wordt gebruikt voor digitale uitzendingen.

Kenners

Zo zitten onder andere Gerard Lokhoff, projectmanager van het lokale DAB+-netwerk in de regio Eindhoven en Steven Vandenput (website lokaaldigitaal.vlaanderen) achter de nieuwe internationale website. De site geeft informatie over DAB(+) in eenvoudige bewoordingen, maar ook meer in detail, afhankelijk van het niveau van begrip dat een bezoeker zou willen verwerven. De site wordt de komende steeds verder uitgebreid.

Meer informatie: localdab.org/