NLconnect lanceert een jubileumboek over de opmars van Fiber to the Home in Nederland. Het 300 pagina’s tellende boek met de titel ‘Van pionieren naar massale uitrol’ neemt de lezers in 16 rijk-geïllustreerde hoofdstukken en 8 interviews met glasvezelpioniers en -professionals mee langs de opkomst van glasvezelinternet in ons land. Het boek werd geschreven door NLconnect-directeur Mathieu Andriessen. NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie.

Netwerk van de toekomst

Pionierende ondernemers sloten in 2001 in Eindhoven en Amsterdam de eerste Nederlandse woningen aan op glasvezel. In felle concurrentie én in nauwe samenwerking ontwikkelden ze daarna stap voor stap een compleet nieuwe markt. Twintig jaar later is meer dan de helft van Nederland verglaasd en investeert de markt volop in nieuwe glasvezelnetten. Andriessen: ‘Ons land kan niet meer zonder deze hoogwaardige snelle digitale infrastructuur. Dankzij de glasvezelindustrie konden velen thuiswerken en draaide de economie tijdens de lockdowns door. Glasvezel is het netwerk van de toekomst.‘

Terugblik

Een terugblik op 20 jaar FttH laat zien hoe visionaire ondernemers, welwillende bestuurders, dappere investeerders, slimme telecombedrijven, innovatieve fabrikanten en producenten, handige technici, inventieve aannemers, snelle marketeers, internettende consumenten en bevlogen bewoners samen ruim 4 miljoen glasvezelaansluitingen in de meterkast wisten te realiseren.

Vooruitblik en trends

Andriessen: ‘Met ruim 730.000 nieuwe aansluitingen per jaar vindt nu een enorme versnelling in de glasvezelaanleg plaats. In het boek kijken we daarom terug én vooruit. Want naar verwachting kan ruim voor 2030 heel Nederland internetten via glasvezel.’

Trends en ontwikkelingen

In het boek staat NLconnect ook stil bij de laatste trends en ontwikkelingen op de FttH-markt, zoals de inzet van kunstmatige intelligentie en PON-netwerken, consolidatie en verduurzaming in de sector en de noodzaak van open netwerken.

