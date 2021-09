NLZIET breidt aanbod uit tot 170.000 programma’s

Het tv-aanbod van NLZIET is gegroeid naar 172.442 programma’s. De Nederlandse tv-dienst zegt hiermee het grootste contentaanbod van alle SVOD-platformen in Nederland te hebben. Vorig jaar bestond het totaalaanbod nog uit 141.241 programma’s. Afgelopen jaar is het aanbod met 22% gegroeid, oftewel 31.201 programma’s.

Live, terug- en vooruitkijken

Op NLZIET kun je, naast live televisie, ook programma’s tot 365 dagen terugkijken en soms zelfs vooruit. In het aanbod zijn ook veel programma’s voor meerdere seizoenen terug te kijken, soms tot wel 10 jaar terug. Het gaat om het aanbod van de NPO, RTL en Talpa.

“Alternatief”

Niels Baas, directeur NLZIET: ‘Met NLZIET heeft de kijker altijd iets moois om te zien.We zijn er trots op dat we zoveel hoogwaardige televisieprogramma’s via NLZIET kunnen aanbieden. Naast het reclamevrije terugkijk-aanbod, biedt NLZIET ook nog 36 zenders, die live of via replay te bekijken zijn. We zijn daarmee een volwaardig en goedkoper alternatief voor het traditionele tv-abonnement.’

De dienst kost 7.95 euro per maand en is één maand gratis te proberen. Meer informatie op de website van de dienst.