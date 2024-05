Een derde van de mensen met een internetaansluiting thuis heeft in de afgelopen 12 maanden problemen gehad met de kwaliteit van deze aansluiting blijkt uit onderzoek van het consumentenprogramma Radar. Odido scoort hierbij het slechtst: klanten ervaren de meeste problemen en die worden ook nog eens het minst vaak opgelost.

Meeste klachten bij Odido

Uit het onderzoek van het consumentenprogramma blijkt dat het percentage consumenten met klachten het grootst is bij Odido. Waar gemiddeld 33 procent problemen heeft gehad het afgelopen jaar, is dat bij Odido 39 procent. Caiway en Delta zitten daar net onder, Ziggo en KPN scoren allebei gelijk aan het gemiddelde. Van de Odido-klanten geeft 58 procent aan dat de problemen zijn begonnen na de naamsverandering van Tele2 en T-Mobile naar Odido.

Geen oplossing

Een meerderheid van de consumenten heeft vanwege de problemen contact opgenomen met de internetprovider. Bij een ruime helft worden problemen na het contact met de klantenservice binnen een maand opgelost. Alleen bij Odido is dit minder dan de helft: na een maand zijn bij 41 procent de problemen verholpen. Voor andere consumenten duurt het langer, of spelen de problemen nog altijd.

Vragenlijst

De vragenlijst over thuisinternet is tussen 6 en 13 mei 2024 ingevuld door 25.818 mensen die bij een internetprovider zitten. De overgrote meerderheid van de ervaringen komt van mensen die lid zijn van het Radar Panel, een grote groep consumenten die hun ervaringen en mening regelmatig met ons delen door korte vragenlijsten in te vullen. Meer informatie op de website van AVROTROS Radar.

“Klantvriendelijkst”

Ondanks de vele klachten over de provider is Odido door MarketResponse wel uitgeroepen tot het Klantvriendelijkste Telecombedrijf van Nederland. Met een score van 8,03 is Odido de enige telecomprovider in de landelijke top 10 van klantvriendelijkste bedrijven. “Deze prestigieuze onderscheiding bevestigt de toewijding van Odido om de onbetwiste klantkampioen van Nederland te worden en te blijven. Naast Odido waren ook Ben en Simpel door MarketResponse genomineerd. Simpel eindigde tweede, BEN werd vierde“, aldus de provider op haar website.