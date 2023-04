1Twente, Publieke Omroep Amsterdam, streekomroep RTV NOF, Omroep Venlo en streekomroep WEEFF zijn de genomineerden voor de Omroep van het Jaar.

Vakjury

De speciale vakjury voor de verkiezing van Omroep van het Jaar heeft de vijf omroepen geselecteerd op basis van de stappen die de omroepen hebben gemaakt op het gebied van professionalisering, vernieuwing en talentontwikkeling.

Bepalen winnaar

Om te bepalen welke van deze vijf omroepen uiteindelijk de winnaar wordt gaat de vakjury de komende periode bij alle genomineerde organisaties op bezoek voor aanvullende gesprekken.

Samenstelling vakjury

De vakjury bestaat uit: Milouska Meulens, presentatrice bij Omroep Zwart, Fiona Arens, voormalig directeur bij Creative Animal, John Olivieira, lid van de Raad voor Cultuur en Maarten van den Boom, directeur van streekomroep ZuidWest, de winnende omroep van vorig jaar.

Lokale Media Awards

De bekendmaking van de titel Omroep van het Jaar 2023 is onderdeel van de feestelijke uitreiking van de Lokale Media Awards op vrijdag 9 juni bij Beeld en Geluid in Hilversum. Naast de verkiezing van de Omroep van het Jaar worden awards uitgereikt in de categorieën audio, video, nieuws en achtergronden, innovatie en presentatietalent.

